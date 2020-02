Thermador Groupe : prévoit "une croissance raisonnable pour la prochaine décennie"

(Boursier.com) — Thermador Groupe achève l'année 2019 par un 4e trimestre en nette progression qui améliore encore sa performance cumulée. Malgré la baisse du marché français des logements neufs et les mouvements sociaux qui ont sans doute perturbé l'activité en début et fin d'année, la croissance à périmètre constant du groupe a atteint +8,3%. L'ajout en année pleine du chiffre d'affaires de Rousseau conduit à une augmentation de +18,5 % du chiffre d'affaires consolidé qui atteint 368,8 millions d'euros (311,19 ME en 2018).

Le résultat opérationnel progresse de +8,6% à 47,82 ME (+8,2% à périmètre constant), "freiné" par un taux de change euro/dollar peu favorable au 1er semestre. La baisse du taux d'imposition entraîne une hausse plus forte du résultat net qui atteint 32,37 ME.

Situation financière

Les équipes de Thermador Groupe ont redoublé d'efforts pour améliorer la rotation des stocks ce qui se traduit par une baisse de 22 jours (achats consommés). Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette s'élève à 32,3 ME, la dette bancaire à 41,7 ME et les capitaux propres après affectation du résultat à 203,2 ME. Ce faible endettement permet à Thermador Groupe de rester serein en toute situation.

Dividende

L'Assemblée générale de Thermador Groupe se tiendra à Lyon le 6 avril à 17h, à l'Hôtel Dieu. Le Conseil proposera aux actionnaires une politique de distribution en cohérence avec l'évolution à long terme des résultats. La société proposera un dividende de 1,8 euro, en hausse de 2,9%.

Ralentissement

Nos excellents résultats commerciaux réalisés en 2019 ne seront assurément pas duplicables en 2020 du fait des effets très bénéfiques sur certaines de nos activités du Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique. Cette incitation fiscale sera notoirement rabotée en 2020, ce qui ne manquera pas d'avoir un impact significatif pour nos filiales Thermador et Isocel. Prêts à affronter les éventuels aléas liés à nos métiers, nous prévoyons globalement une croissance raisonnable pour la prochaine décennie , indique Guillaume Robin.

Guy Vincent se retire