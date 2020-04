Thermador Groupe prévoit de maintenir environ 1/3 de son activité durant la période de confinement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thermador Groupe prévient que les mesures de confinement prises en France, en Belgique et en Espagne ont déjà eu un impact très significatif sur son chiffre d'affaires. Entre le 16 et le 27 mars, le groupe a constaté une chute de l'ordre de 83% dans ses activités grand public, de 44% pour les produits destinés aux professionnels et de 53% sur le chiffre d'affaires total.

"Les ventes en Europe, qui ont jusqu'à présent mieux résisté, vont très certainement diminuer dans les jours qui viennent. Par voie de conséquence, nous pensons être en mesure de maintenir environ 1/3 de notre activité totale durant toute la période de confinement, avec le souci permanent d'assurer la sécurité de nos salariés. La vigueur du redémarrage dépendra en partie de la durée du confinement et de l'impact de cette crise sur les acteurs économiques de nos différents marchés", explique Thermador.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 15 avril après la fermeture de la bourse.