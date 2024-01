Thermador Groupe nomme une administratrice référente

(Boursier.com) — Lors de la réunion du Conseil d'Administration de Thermador Groupe du 12 décembre 202ti, il a été unanimement décidé de nommer Laurence Paganini administratrice référente.

Dès le début de l'année 2024, elle remplira à ce titre des missions spécifiques et disposera de facultés particulières :

- Prévenir et aider à gérer d'éventuels conflits d'intérêts au sein du Conseil d'Administration.

- Piloter le processus d'évaluation du Conseil d'Administration.

- Organiser, présider et animer les réunions des administrateurs non exécutifs.

- Participer à la communication avec les actionnaires institutionnels et les agences de recommandations de vote qui le demandent, exclusivement sur les sujets de gouvernance et de politique de rémunération.

- Proposer si nécessaire l'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration.

- Demander la convocation du Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé dont l'importance ou le caractère urgent justifierait la tenue d'une réunion extraordinaire. Le Président du Conseil d'Administration serait obligé par cette demande.