Thermador Groupe : mieux que prévu

(Boursier.com) — Thermador Groupe monte de 1% à 92,90 euros ce lundi, alors que le CA a grimpé de 19,5% au T1 à 170,5 ME. La progression est de 10,3% en organique. Portzamparc parle d'une performance meilleure que prévu et d'un excellent début d'année, même si le groupe ressenti un certain ralentissement vers la fin du trimestre. De quoi ajuster son cours cible de 105 à 103 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.

Thermador Groupe maintient ses objectifs décennaux basés sur une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7%.