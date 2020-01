Thermador Groupe : le CA annuel grimpe à 368,83 ME (+18,5%) et de 8,3% à pc

(Boursier.com) — Thermador a publié un CA au T4 de 86,37 ME, en hausse de 23,8% et de 13,1% à périmètre contant. Sur l'année, le CA ressort à 368,83 ME (+18,5%) et de 8,3% à pc. La société Distrilabo a été acquise le 31 décembre 2019 d'où l'absence d'impact sur le chiffre d'affaires consolidé

2019.

Les résultats annuels 2019 seront publiés le 21 février. La lettre aux actionnaires No96 sera disponible sur le site de la société le 20 février, après la clôture de la bourse, rappelle la direction.