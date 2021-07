Thermador Groupe : la marge opérationnelle s'approche d'un niveau record

(Boursier.com) — Thermador Groupe a enregistré un bond de ses résultats semestriels : +65% à périmètre constant pour le résultat opérationnel courant sur activité à 262,7 ME et +69% pour le bénéfice net à 28,2 ME.

" Corollaire de la surchauffe commerciale, le taux de charge baisse de 1,7 % et la marge opérationnelle s'approche d'un niveau historiquement élevé. Nous considérons cette hausse trop soudaine pour être pérenne. Notre niveau de stock est passé en six mois de 173 à 142 jours d'achats consommés, bien trop bas du point de vue de beaucoup de nos filiales ", explique le groupe.

" Des hausses de prix inédites qui proviennent simultanément des cours des matières premières, des pénuries et des coûts des containers nous ont contraints à augmenter très sensiblement nos propres tarifs. Cela a indubitablement provoqué chez la plupart de nos clients des achats de précaution que nous estimons au maximum à un mois d'activité ", ajoute Thermador.

Sur les bases des deuxièmes semestres 2019 et 2020 qui furent tous les deux très soutenus et compte tenu des achats de précaution orchestrés par la plupart des clients, Thermador prévoit un fort ralentissement de la croissance durant la deuxième partie de l'année 2021.

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette s'élevait à 37,4 ME (hors IFRS 16) et la dette bancaire à 32,7 ME.