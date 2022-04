Thermador Groupe : l'inflation en question

(Boursier.com) — Thermador Groupe monte de 0,5% à 91,30 euros ce mardi, alors que le groupe a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 142,7 ME, en progression 12,3% sur un an, dans la continuité des derniers mois de l'année 2021. Thermador précise que ses activités grand public se stabilisent ou reculent alors que le négoce professionnel, et particulièrement celui qui s'adresse au marché du bâtiment, poursuit sa croissance sur un rythme soutenu. Simultanément, les ventes destinées à l'industrie et à l'international ont bien commencé l'année.

Thermador estime toujours que l'impact direct de la guerre menée par la Russie en Ukraine ne devrait pas dépasser 1 ME de chiffre d'affaires en 2022. En revanche, des effets indirects pourraient rapidement se faire sentir auprès des clients situés dans les pays d'Europe de l'Est qui ont traditionnellement des échanges commerciaux avec la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie.

Le groupe rappelle que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'année 2021 avait été très anormalement élevé puisque les clients avaient fait des achats de précaution massifs pour se préserver partiellement des hausses de prix. La progression cumulée à l'issue du premier semestre sera donc sans doute inférieure à celle que Thermador affiche aujourd'hui.

"Le management évoque des hausses spectaculaires de coûts à venir sur le T2, et il ne s'attend pas à pouvoir les répercuter à 100% aux clients... Nous attendons à ce stade un pincement de la marge commerciale groupe de -20bp à 35,8%. Associé au besoin d'accompagnement en OPEX que nous évoquions au moment des résultats annuels, nous projetons une marge d'EBIT 2022 en retrait de 40 bp à 14,6%" commente Portzamparc qui conseille malgré tout de se "renforcer" sur le dossier en visant un cours de 104 euros.