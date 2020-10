Thermador Groupe : flambe après les annonces

Thermador Groupe : flambe après les annonces









(Boursier.com) — Thermador grimpe de plus de 6% à 58,60 euros, alors que le groupe vient de publier un CA au T3 "sensiblement au dessus" des attentes de Portzamparc qui précise : "L'excellente performance du mois de juin (+25%) s'est poursuivie sur l'ensemble de l'été, certes dans des proportions moindres mais au-delà de nos anticipations".

Les français ont orienté une partie des dépenses de loisirs de l'été vers des activités de bricolage/entretien de la maison et du jardin, nous retrouvons donc les mêmes phénomènes qu'à fin T2 : croissance marquée dans les activités GSB (Dipra/Rousseau +36,5% à 19,3 ME; Mecafer/Domac +17,8% à 8,7 ME) et accélération des filiales Jetly (pompes, réservoirs; +17,4% à 15 ME) et Aello (équipements de la piscine; +56,7% à 3,2 ME). La stratégie appliquée par le groupe durant la crise (maintien des équipes logistiques et d'un bon niveau de stocks) permet aujourd'hui d'avoir nettement sécurisé/renforcé ses pdm auprès des clients grands comptes, estime Portzamparc...

Prudence de mise

Le management se veut prudent sur la fin de saison et les trimestres à venir, notamment vis-à-vis des activités dépendantes du marché de la construction. Toutefois, précisons que le récent plan de relance devrait avoir un effet bénéfique (pompes à chaleur, chauffage bois...).

Portzamparc parle d'une "nouvelle bonne surprise" (...) "Nous révisons nos attentes annuelles à la hausse (CA 391,3 ME vs 384,1 ME auparavant, pour une marge d'EBIT stable à 13%). Le titre, à 1,2x EV/Sales 2021 (vs moyenne 5y 1,5x) et 8,9x EV/EBIT 2021 (vs moyenne 5y 10,6x), reste pour nous attractif" selon l'analyste qui conclut : "Nous relevons notre objectif de cours de 62 à 64 euros et confirmons notre opinion 'Acheter'".