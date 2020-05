Thermador Groupe finalise l'acquisition de Thermacome pour 7 ME

(Boursier.com) — Conformément à ce qui avait été annoncé le 3 février et confirmé en date du 16 avril, la société Thermador Groupe a finalisé avec le Groupe Acome l'acquisition de la totalité des actions de la société Thermacome basée à Saint-James dans la Manche pour un montant de 7 millions d'euros payé en cash le 30 avril 2020.

A cette occasion, Thermador Groupe va contracter deux emprunts bancaires à un taux fixe très compétitif et sur une durée de 5 ans auprès de CIC Lyonnaise de Banque et de la Société Générale.

Thermacome est spécialisée dans la conception, l'ingénierie thermique et la commercialisation de systèmes de distribution d'eau sanitaire et de confort thermique des bâtiments. L'entreprise dispose d'un savoir-faire et de projets de développement complémentaires de ceux de PBtub -filiale de Thermador Groupe- tant au plan de la clientèle qu'au plan des marchés.

Sont intégrés dans ce projet la conservation du site de Saint-James et des compétences qui y sont rattachées, ainsi que le développement d'un partenariat étroit et historique pour la fourniture par Acome de tubes en polyéthylène réticulé fabriqués sur le site industriel de Mortain (Manche, France).

Florent Kieffer, qui a été embauché en 2001 par Acome et nommé Directeur Général de Thermacome en avril 2016, reste à ce poste. Il travaillera en étroite collaboration avec Eric Mantione, actuel Président Directeur Général de PBtub, pour améliorer encore la qualité de notre offre et mettre en place dans un délai raisonnable les synergies commerciales et opérationnelles.

Les 32 salariés de Thermacome ont réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 19,4 ME et dégagé un résultat d'exploitation de 972 kE. A fin décembre 2019, la trésorerie nette était de 1,8 ME.