Thermador Groupe : déçu ou pas ?

(Boursier.com) — Après une année 2021 où les volumes de vente ont atteint des sommets, Thermador Groupe anticipait début 2022 le retour d'une certaine "normalité"... Malheureusement, l'agression russe en Ukraine a provoqué une onde de choc mondiale dont les conséquences ont été à la fois innombrables et soudaines. Elles perdurent aujourd'hui et vont probablement se faire sentir pendant plusieurs décennies. Certaines d'entre elles concernent directement les activités de Thermador Groupe.

Sur l'exercice 2022, Thermador Groupe réalise un chiffre d'affaires de 553,86 millions d'euros, en croissance de 13,8% (544,79 ME à périmètre constant ; +12%). Son résultat opérationnel ressort à 79,59 ME en croissance de +8,7%.

Le résultat net part du groupe grimpe de +11,3%, à 58,9 ME.

Thermador Groupe a contracté deux nouveaux prêts bancaires à taux fixes, d'un montant total de 31 ME et sur une durée de 7 ans, pour financer l'acquisition de DPI. La probabilité de réunir les conditions requises pour le versement d'un complément de prix de 5,16 ME étant très élevée, Thermador Groupe l'a totalement provisionné. Au 31 décembre 2022, la trésorerie s'élevait à 16 ME, pour 46,6 ME de dette bancaire et 299,7 ME de capitaux propres après affectation du résultat. La structure financière reste très solide.

Thermador Groupe maintient ses objectifs décennaux basés sur une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7%. Thermador Groupe aborde l'année 2023 avec la certitude d'avoir à répercuter une hausse de prix moyenne supérieure à 4%.

Quel impact ?

En revanche, Thermador Groupe n'est pas en mesure d'évaluer l'ampleur de l'impact de l'inflation sur les volumes et sur l'investissement. Sur le marché du bâtiment, Thermador Groupe compte sur la rénovation pour compenser la baisse annoncée du nombre de mises en chantier des logements neufs.

Parallèlement à l'intégration progressive de DPI, Thermador Groupe se concentre sur les synergies possibles auprès des acteurs des travaux publics. Dans l'industrie et à l'international où son potentiel de développement est important, Thermador Groupe cherche à faire croître ses parts de marché.

Enfin, le groupe anticipe une année difficile pour notre activité grand public, conséquence directe de la baisse du pouvoir d'achat des Français.

Attaché à la régularité de sa redistribution auprès de ses actionnaires, Thermador Groupe propose une augmentation de 4% du dividende à 2,08 euros, soit 32,5% du bénéfice net par action.

Portzamparc parle d'une publication "légèrement décevante en apparence sur la marge, mais qui reste excellente sur la génération de cash (hors effets ponctuels BFR)". Verdict : "Renforcer avec un objectif de cours de 105 euros". Le titre recule de 1,8% à 93,50 euros en bourse de Paris ce mercredi matin.