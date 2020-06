Thermador Groupe : campe sur les 50 euros

Thermador Groupe : campe sur les 50 euros









(Boursier.com) — Thermador Groupe campe sur les 50 euros ce mercredi, alors que le groupe considère à ce jour être sorti de la zone de "très fortes turbulences" provoquée par la crise sanitaire.

Le groupe a annoncé que ses activités dans le négoce professionnel avait poursuivi assez régulièrement leur remontée lors des deux dernières semaines du mois de mai. Dans le même temps, une très forte et très soudaine reprise des commandes a été constatée en provenance des grandes surfaces de bricolage.

Sur l'ensemble du mois de mai, les sociétés du groupe qui s'adressent à des professionnels ont limité leur perte d'activité à 16%. Celles qui vendent des produits pour le grand public ont finalement augmenté leur chiffre d'affaires de 2% par rapport à l'année dernière. En moyenne consolidée, Thermador est parvenu à circonscrire la baisse à 12% du chiffre d'affaires comparativement au mois de mai 2019, après avoir accusé une chute de 43% au mois d'avril.

Au mois de juin, Thermador prévoit d'atteindre 90% des réalisations enregistrées en 2019, ce qui conduirait approximativement à une baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant de 21% au deuxième trimestre et 11% au premier semestre.

Par ailleurs, Thermador déclare avoir obtenu l'engagement d'une régularisation des paiements échelonnée jusqu'au 15 juillet 2020 "de la part de l'unique grand client auprès duquel le groupe constate à ce jour des retards notoires de règlement".

Portzamparc parle de "bonne nouvelle pour Thermador... Nous anticipons à présent un CA T2 en retrait organique de -20% vs -34,1% précédemment, pour un atterrissage annuel en retrait de -3,7% en organique à 373,8 ME (avec Thermacome) vs -7,4% toujours en organique, précédemment. Ce scénario anticipe un retour à la normale dès le T3 et ne prend pas en compte un potentiel effet 'boost' en août lié aux rattrapages d'une partie des chantiers sur la période estivale". Verdict : "Nous relevons notre objectif de cours de 58 à 61 euros".