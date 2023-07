Thermador Groupe : bonne résistance dans un contexte dégradé

(Boursier.com) — Sur le semestre, le chiffre d'affaires de Thermador Groupe ressort à 323,66 ME.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires se maintient au cours du 2e trimestre (141,95 ME ; -2%) en tenant compte des deux jours de facturation en moins par rapport à 2022. En revanche, la société constate un net ralentissement par rapport au 1er trimestre 2023 (157,41 ME), en raison d'un contexte défavorable.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant sur l'activité est de 47,18 ME. Le résultat net part du groupe s'établit à 34,51 ME (33,53 ME à périmètre constant). Il s'améliore de +12% par rapport à 2022 (30,81 ME un an auparavant).

Au 30 juin 2023, la trésorerie nette des découverts bancaires s'élève à 11,9 ME pour 40,5 ME de dette bancaire. Ces montants, très raisonnables, sont à comparer à 335 ME de capitaux propres.

Perspectives

"Nous entamons une période de plusieurs mois durant laquelle la demande pour beaucoup de nos produits va baisser. Nos filiales vont intensifier leurs actions commerciales pour compenser en partie ce repli prévisible et surtout pour préparer l'avenir. Simultanément, elles travaillent au développement de nouvelles gammes pour assurer des relais de croissance futurs et répondre aux enjeux environnementaux : réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos produits, économiser l'énergie et sauvegarder l'eau. Elles réfléchissent également à la meilleure façon d'accompagner la rénovation énergétique des bâtiments, enjeu majeur pour les pouvoirs publics français, qui ont annoncé récemment vouloir porter l'enveloppe MaPrimeRénov' à 4 milliards d'euros dès 2024 (environ 2,4 milliards d'euros en 2023)", explique Thermador Groupe.