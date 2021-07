Thermador Groupe : au sommet après les comptes !

Thermador Groupe : au sommet après les comptes !









(Boursier.com) — Thermador Groupe bat des records en bourse de Paris et grimpe de 4% à 93,90 euros ce vendredi, alors que le groupe continue de bénéficier à plein de l'essor des rénovations de logements et des travaux d'amélioration. Le chiffre d'affaires a atteint 135,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, en forte hausse de 46% et de 44% à périmètre constant par rapport à 2020. Sur la première moitié de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 262,7 millions d'euros, en hausse de 40% et de 36% à périmètre constant. Ce niveau d'activité dépasse aussi de 30% celui de 2019 à la même période. Thermador Groupe enregistre notamment son plus fort taux de croissance dans les matériels de piscines...

"Nous relevons nos attentes 'top line' de 452,9 ME à 484,3 ME, en tenant compte d'une fin d'année soutenue sur les filiales exposées au bâtiment et notamment la rénovation" commente Portzamparc qui anticipe une marge brute 2021 de 37% (+80bp), une marge d'EBIT de 14,4% (+140bp) pour une croissance BPA de 44,7% à 5,7 euros. L'objectif de cours est relevé de 91 à 97 euros.