Thermador Groupe a finalisé l'acquisition de la totalité des actions de la société Distrilabo

(Boursier.com) — Thermador Groupe a finalisé l'acquisition de la totalité des actions de la société Distrilabo basée à Bischheim (France, dpt 67) pour un montant de 5,2 millions d'euros payé en cash le 31 décembre 2019.

A cette occasion, Thermador Groupe va contracter deux emprunts bancaires à un taux fixe très compétitif et sur une durée de 5 ans auprès de CIC Lyonnaise de Banque et de la Société Générale. Distrilabo distribue en France une large gamme de matériels techniques pour la mesure et le contrôle de la pression, la température, le niveau et le débit dans les process industriels et le génie climatique. Ses clients sont principalement des grossistes en fournitures industrielles et en sanitaire chauffage.

Les 20 salariés de cette entreprise familiale ancrée en Alsace ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 5,5 ME et dégagé un résultat d'exploitation de 387 KE.

Cette opération vise à pérenniser Distrilabo, lui permettre de poursuivre sa croissance et lui confier le leadership dans ses spécialités au sein du groupe Thermador en développant les synergies commerciales auprès des clients et des fournisseurs.