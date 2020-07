Thermador Groupe a fait mieux que résister !

Thermador Groupe a fait mieux que résister !









(Boursier.com) — Thermador Groupe grimpe de 1,8% ce vendredi à 55 euros après avoir limité le recul de son chiffre d'affaires à 9% au deuxième trimestre 2020. Sur le semestre, le CA se tasse finalement de 4% à 187,9 millions d'euros. Le groupe estime avoir "réalisé l'impossible" au mois de juin en enregistrant une progression d'activité de 25% par rapport au mois de juin 2019. Ces évolutions de chiffre d'affaires sont données à périmètre constant, sans tenir compte des deux dernières acquisitions (Distrilabo, acquise le 31 décembre 2019 et Thermacome, acquise le 30 avril 2020).

"Thermador termine parfaitement le T2 et devrait ressortir renforcé de la crise... L'activité est maîtrisée et la stratégie sur la logistique et les stocks durant la crise, payante" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Acheter' avec un objectif de cours relevé marginalement de 61 à 62 euros.