Thermador Group : pas si mal ?

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Thermador Groupe s'est établi à 287,55 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à 41,3 ME, en croissance de +5,6% (39,1 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net part du groupe s'établit à 30,82 ME, en hausse de +9,2% (28,24 ME au 1er semestre 2021). Au 30 juin 2022, la trésorerie nette de Thermador est négative à -15,2 ME (hors IFRS 16) et la dette bancaire s'élève à 19,2 ME. Ces montants sont très raisonnables comparés aux capitaux propres qui culminent à 292 ME.

Perspectives affichées

Les excellents résultats de ce 1er semestre renforcent la confiance de Thermador Groupe pour l'année 2022. Cependant, la guerre en Ukraine, les pénuries, le prix de l'énergie, le coût du verdissement de l'économie, l'inflation et les taux d'intérêt annoncent une probable période de récession dès 2023.

Le groupe s'estime toutefois bien positionné à court terme et en France pour rester un acteur de la rénovation énergétique des bâtiments et à moyen terme pour accompagner le redéploiement de l'industrie en Europe. A long terme, il considère disposer de beaucoup d'atouts pour se développer sur le continent africain...

Portzamparc parle d'une publication "en deçà de ses attentes, mais finalement avec un impact quasi inexistant sur notre scénario annuel" (révision BPA -0,8% à 5,9 euros). Verdict : "Nous confirmons notre opinion Renforcer, en visant un cours de 99 euros. Le titre monte de 2% ce vendredi à 84,90 euros.