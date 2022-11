Thermador : encore des avis d'analystes après les annonces

(Boursier.com) — Thermador recule de 1,5% à 83,20 euros ce mardi, alors que l'annonce de l'acquisition de 100% de la société monégasque DPI (Direct Pipe Industry), pour un montant de 31 ME payé en cash, continue d'être commentée par les analystes... DPI est depuis sa création en 2006 un spécialiste des canalisations plastiques (gaines, tubes, drains, raccords, etc.) pour les réseaux humides et secs. Ses produits sont utilisés pour l'eau potable, les eaux usées, l'irrigation, le drainage, les gaz et biogaz, les réseaux télécom et électriques. Son chiffre d'affaires 2022 avoisinera 60 ME, réalisés à 98% en France.

Pour Oddo BHF, cette acquisition paraît intéressante pour Thermador avec des synergies commerciales à attendre sur les prochaines années et un potentiel de croissance important sur des secteurs porteurs (énergies renouvelables, gestion de l'eau et des télécommunications).

En revanche, le niveau de la rentabilité de la cible (MOC d'environ 6%) nettement inférieur au niveau du groupe (14%) et le prix payé (VE/EBIT estimé proche de 11x, soit légèrement supérieur à la valorisation actuelle de Thermador) rendent le courtier un peu plus sceptique à court terme sur la création de valeur... Compte tenu d'un upside limité et d'un durcissement probable de l'activité en 2023 (récessions + effet de base défavorable) malgré la forte exposition du groupe à la rénovation énergétique, le broker conserve sa recommandation 'neutre' sur le dossier.

Portzamparc parle d'une diversification métier, clients et fournisseurs... "Nous supposons que des synergies commerciales émergeront sur la partie clients, notamment dans la distribution spécialisée" commente l'analyste qui reste à "renforcer" en visant un cours de 99 euros sur le dossier.