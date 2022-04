Theravet : visibilité financière sur deux ans

(Boursier.com) — En 2021, TheraVet a généré son premier chiffre d'affaires de 12.348 Euros à la suite du lancement de BIOCERAVET Bone Surgery en avril en Belgique et en octobre en France et aux Pays-Bas, et de BIOCERAVET Osteosarcoma en décembre dans ces mêmes pays.

La société enregistre en outre 1,93 ME de production immobilisée, du fait de l'activation des dépenses de développement dans le cadre des programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET. Conformément à la feuille de route présentée lors de l'introduction en bourse, l'accroissement des Achats et Dépenses reflète le développement des programmes précliniques et cliniques, la commercialisation des produits BIOCERA-VET et la structuration de la société. Le résultat net ressort à -1.340.850 euros. A l'arrivée, la trésorerie est robuste, de 5,63 ME au 31 décembre 2021, conférant une visibilité financière sur deux ans.

Stratégie & étapes clés en 2022

En 2022, la société entend poursuivre le développement de ses différents actifs et accélérer la montée en puissance de la commercialisation de BIOCERA-VET.

Les ressources seront allouées à la réalisation des objectifs stratégiques suivants :

-Lancement de la ligne BIOCERA-VET aux États-Unis et en Allemagne (le plus grand marché d'animaux de compagnie en Europe) au cours du premier et du second semestre 2022, respectivement

-Lancement de l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l'arthrose canine en Pologne et au Portugal prévu au premier semestre 2022

-Poursuite des discussions avec les agences réglementaires en Europe et aux États-Unis pour préparer le dossier réglementaire de VISCO-VET.