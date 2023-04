Theravet va accélérer le déploiement international de sa gamme dans les pays à fort potentiel

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice 2022.

Depuis le lancement de sa nouvelle ligne de produits BIOCERA-VET en juin 2022, TheraVet a continué son déploiement commercial au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne et aux États-Unis. La société a généré 0,09 million de revenus, principalement en Europe.

Un total de 534 unités issues de la gamme BIOCERA-VET a été vendu en Europe, soit une performance légèrement supérieure aux objectifs de vente que s'était fixée la Société sur ce marché.

En Europe, BIOCERA-VET Osteosarcoma a représenté 15% du total des ventes réalisées, soulignant le potentiel et l'intérêt suscité par les solutions orthopédiques innovantes. Fort de cette dynamique, TheraVet entend consolider son positionnement en Europe en s'associant avec de nouveaux distributeurs en Allemagne et en Italie tout en renforçant ses liens avec ses partenaires de distribution en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Espagne.

Aux États-Unis, les ventes ont été réalisées en direct uniquement en raison de retards dans la mise en place des activités de distribution. Démarrées à la mi-octobre avec l'ACVS Surgery Summit (American College of Veterinary Surgeons) à Portland, dans l'Oregon, les ventes directes ont gagné en puissance durant les dernières semaines de l'année.

Enfin, TheraVet a annoncé la signature d'un accord de distribution le 21 février 2023 avec Vetpharma, société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires, couvrant 24 nouveaux pays dont de nouveaux territoires à haut potentiel tels que les pays scandinaves, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore le Japon. Ce nouvel accord rend la gamme BIOCERA-VET disponible sur les cinq continents tout en adressant une population estimée à plus de 150 millions de chiens.

La société enregistre en outre 1,51 ME de production immobilisée, du fait de l'activation des dépenses de développement dans le cadre des programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET.

Le développement des programmes précliniques et cliniques ainsi que le plan marketing des produits BIOCERA-VET sont en accord avec le plan de développement de la société comme le reflète le poste "Achats et Dépenses", globalement en ligne avec les dépenses de l'exercice précédent

Les frais administratifs ont augmenté de 0,31 ME par rapport à 2021 du fait principalement :

Du recours accru à des consultants opérationnels pour structurer et renforcer la société (augmentation de 0,16 MEUR par rapport à 2021) ;

Le recrutement de nouveaux administrateurs pour renforcer le Conseil d'Administration de la société ;

les frais de personnel ont augmenté de 0,36 ME par rapport à 2021 reflétant le renforcement de l'organisation de la société.

Enfin, l'amortissement des dépenses de développement des programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET a induit une perte d'exploitation de 2,8 ME et une perte nette de 2,3 ME.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie de la société s'élevait à 3,19 ME, couvrant le financement de l'activité au moins jusqu'au début du quatrième trimestre 2024.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : "Depuis l'introduction en bourse de TheraVet en juin 2021, nous nous sommes engagés à déployer des innovations thérapeutiques pour traiter les pathologies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. Débutée en juin 2022, l'exécution de notre stratégie marketing, basée sur un modèle de vente directe et indirecte, a jusqu'à présent rempli les objectifs que nous nous étions fixés en Europe tout en connaissant certains retards aux États-Unis. Nous entendons, au travers de nouveaux accords, accélérer le déploiement international de notre gamme dans les pays à fort potentiel."

Calendrier financier 2023 :

Assemblée Générale Ordinaire : le 1er juin 2023

Rapport semestriel d'activité : le 11 juillet 2023

Publication des résultats semestriels : le 6 septembre 2023.