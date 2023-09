TheraVet : Trésorerie de 1,75 ME au 30 juin

(Boursier.com) — TheraVet a généré un chiffre d'affaires de 55 266 EUR, soit une augmentation de 29% par rapport au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 avait été généré à hauteur de 93% par les premières commandes (constitution de stocks) des partenaires distributeurs au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires a été généré à 55% par les ventes directes, en Europe et aux États-Unis.

Le résultat net semestriel ressort à -0,91 ME, contre -1,18 ME n an plus tôt.

La Trésorerie ressort à 1,75 ME au 30 juin, contre 3,19 ME au 31 décembre 2022.