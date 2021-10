TheraVet : traitement de deux patients avec Biocera-Vet aux Etats-Unis

(Boursier.com) — TheraVet , société pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le traitement de deux patients avec le substitut osseux Biocera-Vet aux Etats-Unis.

Le traitement de ces premiers patients marque le lancement de l'étude de cas cliniques de TheraVet avec son substitut osseux Biocera-Vet aux Etats-Unis. L'objectif de cette étude, qui sera réalisée chez un minimum de 30 patients, est de recueillir des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité de Biocera-Vet dans des procédures chirurgicales telles que l'arthrodèse, l'ostéotomie, la réduction de fractures et la transposition de la tubérosité tibiale (TTA).

Les deux premiers patients inclus dans cette étude ont subi, respectivement, une TTA bilatérale et une arthrodèse du tarse avec le substitut osseux Biocera-Vet. Les interventions ont été réalisées par le Dr Hirshenson (DVM, DACVS-SA) et le Dr Morgan Hackett (DVM) du Triangle Veterinary Referral Hospital en Caroline du Nord. Cet hôpital vétérinaire est situé dans le Research Triangle Park, l'un des plus grands parcs de recherche aux États-Unis, abritant des centaines d'entreprises, et situé dans un 10 dix états possédant le plus grand nombre de vétérinaires et de cabinets privés.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : "Nous sommes très satisfaits des premiers traitements réalisés dans cette cohorte clinique spécifique aux États-Unis, qui marquent officiellement l'entrée de BIOCERA-VET dans ce pays. L'objectif de cette étude pour TheraVet est de construire un réseau de prescripteurs et d'ambassadeurs, et de donner une visibilité à BIOCERA-VET(R) avant son lancement commercial prévu en 2022".

La commercialisation de Biocera-Vet aux Etats-Unis devrait démarrer en 2022 d'abord au Texas, en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, régions à forte couverture vétérinaire, avant de s'étendre à l'ensemble des Etats-Unis.