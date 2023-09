TheraVet : Succès de la phase de recrutement pour l'étude évaluant BIOCERA-VET

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce la fin du recrutement de son étude prospective multicentrique évaluant BIOCERA-VET dans la chirurgie de révision de la fracture du radius distal chez les races de chiens miniatures.

Comme annoncé, la société reste concentrée sur son développement commercial en élargissant l'utilisation de BIOCERA-VET dans des indications cliniques présentant des besoins médicaux non satisfaits : la chirurgie de révision de la fracture du radius distal chez les chiens nains et miniatures est une procédure complexe dans un environnement anatomique et biomécanique exigeant.

Des applications au sein d'autres indications cliniques et ciblant d'autres races de chiens pourraient apparaître une fois les bénéfices prodigués par BIOCERA-VET validés dans cette indication.

La fracture du radius distal est la troisième fracture la plus fréquente chez les chiens. Chez les races naines et miniatures, ces fractures, qui représentent 120.000 cas par an, peuvent survenir après un traumatisme mineur, probablement en raison de la petite taille des os. Un taux élevé de complications (jusqu'à 75%) est associé à la réparation de la fracture du radius distal , en fonction de la procédure chirurgicale. La prédisposition de ces races à des complications majeures peut être expliquée anatomiquement avec, par exemple, une couverture insuffisante des tissus mous et une densité vasculaire réduite au niveau du radius distal. La biomécanique y contribue également, puisqu'un contact minimal avec la surface osseuse après réparation est constaté lorsque la section transversale du radius distal est de petite taille et que la fracture est orientée de façon oblique ou transversale. Si l'ostéosynthèse des fractures du radius distal est techniquement et biomécaniquement complexe pour les raisons mentionnées ci-dessus, la chirurgie de révision constitue un défi encore plus grand. Dans le pire des cas, une amputation peut s'avérer nécessaire.

Jusqu'à présent, seuls quelques rapports ont fait état de chirurgie de révision dans les cas de fracture du radius distal avec complications majeures. Dans ce contexte, une étude prospective évaluant l'utilisation de BIOCERA-VET comme greffe osseuse lors d'une procédure chirurgicale de reprise de fracture du radius distal après l'apparition d'une complication majeure (par exemple, union retardée, non-union, mal-union, ostéopénie (refracture) et échec de l'implant) chez des chiens nains et miniatures, a été menée dans 4 centres en Italie (2), en Irlande (1), et en Belgique (1). BIOCERA-VET a ainsi été utilisé à la place de l'autogreffe, considérée comme la procédure de référence, afin de pallier sa disponibilité limitée, en particulier chez les chiens nains et miniatures, et aussi en vue de fournir un soutien biomécanique solide grâce à sa résistance mécanique unique.

Le recrutement s'est achevé en septembre 2023 avec 6 patients inclus sur une période de recrutement de 6 mois (un taux très faible de recrutement de patients avait été précédemment décrit dans la littérature6), soulignant le fort intérêt des chirurgiens vétérinaires pour cette approche permettant de pallier les insuffisances de la procédure de référence. Le suivi des patients est toujours en cours et les résultats seront disponibles d'ici la fin de l'année pour une publication scientifique et une communication lors d'une conférence.