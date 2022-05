TheraVet signe un accord de distribution avec Nuzoa

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusive avec Nuzoa, une société espagnole leader dans la distribution de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET en Espagne, l'un des 5 plus grands marchés européens pour les animaux de compagnie (avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie), avec environ 6,7 millions de chiens et 3,7 millions de chats [1].

Ce partenariat permet à la Société de lancer ses produits en Espagne avec environ 6 mois d'avance sur le calendrier prévu.

Selon les termes de l'accord, Nuzoa s'appuiera sur sa propre force de frappe commerciale et marketing dans le domaine vétérinaire pour promouvoir et distribuer les produits BIOCERA-VET en Espagne. Nuzoa a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 135 millions d'euros en 2021 et compte 260 employés.

Enrico Bastianelli, Président Directeur de TheraVet, commente : "Nous sommes très heureux de nous associer à Nuzoa pour la distribution de notre gamme BIOCERA-VET en Espagne. Ce partenariat nous permettra d'être au plus près des vétérinaires grâce à la force de frappe de Nuzoa, et de répondre aux besoins de la profession en proposant notre portefeuille complet de produits BIOCERA-VET."

Cet accord de distribution inclut les produits récemment ajoutés au portefeuille de substituts osseux de TheraVet : BIOCERA-VET Bone Surgery RTU (2 références), BIOCERA-VET SmartGraft (4 références), BIOCERA-VET Granules (3 références) et BIOCERA-VET Ostéosarcoma RTU (2 références). Cette gamme est parfaitement positionnée pour répondre aux besoins des vétérinaires en termes de facilité d'utilisation, de conformité aux normes en vigueur et de résultats...

[1] Rapport annuel de la FEDIAF, 2020