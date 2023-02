TheraVet signe un accord de distribution à l'international pour BIOCERA-VET couvrant 24 pays

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vetpharma, une société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET, désormais disponible sur les cinq continents.

Grâce à cet accord avec Vetpharma, BIOCERA-VET sera distribué en Scandinavie (i.e., Norvège, Suède, Danemark et Finlande), en Europe de l'Est (i.e., Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), en Amérique Latine (i.e., Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), en Afrique du Sud, en Australie et dans certains pays d'Asie (i.e., Japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).

Au total, ce nouvel accord couvre 24 pays représentant plus de 150 millions de chiens, où la prise de conscience des besoins en santé animale augmente actuellement et tout particulièrement dans les pays scandinaves, l'Australie, le Japon, l'Afrique du Sud et le Brésil où un CAGR de 13,1% est attendu sur la période 2022 à 2027 pour le marché de la santé animale.

Selon les termes de ce contrat, Vetpharma s'appuiera sur ses 46 ans d'expérience dans la commercialisation de produits vétérinaires pour promouvoir et distribuer BIOCERA-VET dans ces nouvelles régions prometteuses.

Jose Maria, Managing Director de Vetpharma, commente : "Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord de distribution exclusif avec TheraVet. La gamme de produits BIOCERA-VET nous permet d'élargir notre offre avec de nouvelles solutions, innovantes et hautement efficaces pour les vétérinaires et contribue également à l'amélioration de la qualité de vie de nos animaux de compagnie."