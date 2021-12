TheraVet : renforcement de sa gouvernance

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce le renforcement de sa gouvernance avec la cooptation de 2 nouveaux administrateurs indépendants, Simon Wheeler et Nesva Goris, et d'un observateur indépendant, Christian Schirvel.

Ces trois nouveaux membres seront désignés administrateurs sous réserve de l'approbation de leur nomination par les actionnaires à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de la Société. En parallèle, Simon Wheeler remplace Lotfi Yelles Chaouche comme Président du conseil d'administration de TheraVet.

Enrico Bastianelli, Président-directeur général de TheraVet, commente : "Nous sommes très heureux de l'arrivée au Conseil d'administration de TheraVet de 3 membres indépendants de la qualité de Simon Wheeler, Nesva Goris et Christian Schirvel. Nous sommes convaincus que leurs expériences tant dans de grandes que plus petites sociétés vétérinaires et leurs expertises en santé animale seront de précieux atouts pour poursuivre notre développement stratégique."