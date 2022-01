TheraVet renforce son dispositif commercial en France

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution commercial non exclusif pour son substitut osseux BIOCERA-VET en France avec la coopérative vétérinaire Centravet, un des principaux distributeurs et grossistes répartiteurs de produits de santé animale dans l'Hexagone. Les deux lignes de produit, BIOCERA-VET-Bone Surgery (BS) et BIOCERA-VET-Osteosarcoma (OSA), sont concernées par cet accord.

TheraVet poursuit son déploiement commercial sur les zones stratégiques qui repose à la fois sur la constitution d'une force commerciale propre et la conclusion de partenariats avec des distributeurs de 1er rang susceptibles d'accélérer la diffusion du produit en s'appuyant sur maillage territorial complet. Dans ce cadre, après l'annonce du lancement du BIOCERA-VET-BS en octobre et du BIOCERA-VET-OSA en décembre, TheraVet renforce son dispositif de ventes en signant un contrat de distribution avec Centravet qui figure parmi les plus grands acteurs de la distribution de produits de santé animale en France avec plus de 5.000 clients parmi les vétérinaires français.

TheraVet dispose désormais d'un puissant levier pour commercialiser la gamme BIOCERA-VET sur le deuxième marché le plus important des animaux de compagnie en Europe avec une population de 22 millions de chiens et de chats1.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : "Cet accord conclu avec un partenaire de 1er rang comme Centravet va permettre à BIOCERA-VET de bénéficier d'un important effet de levier sur le marché français. Il constitue un bel exemple de la stratégie commerciale que nous implémentons dans les pays clés : déployer une force commerciale propre pour maintenir le lien avec les vétérinaires tout en nous en appuyant sur des distributeurs avec un réseau puissant pour accélérer la pénétration de nos produits."

Prochain communiqué : point d'activité semestriel du S2 2021, le 25 janvier 2022.