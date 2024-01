TheraVet renforce sa propriété intellectuelle avec la délivrance d'un brevet sur la technologie VISCO-VET en Europe, Israël et Singapour

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce que l'Office européen des brevets (OEB) et les offices des brevets de Singapour et d'Israël ont délivré un brevet couvrant la technologie VISCO-VET de TheraVet.

Ce brevet, valable jusqu'en 2040, couvre le procédé de fabrication d'une composition gélifiante ainsi que la composition obtenue par ledit procédé. Des demandes de brevet portant sur le même objet sont en cours aux États-Unis, en Chine, au Japon et sur d'autres territoires. Deux autres demandes de brevet portant sur la technologie VISCO-VET sont en cours d'examen.

VISCO-VET est un médicament à usage vétérinaire qui fait actuellement l'objet d'une évaluation clinique dans le cadre d'une étude prospective, multicentrique, contrôlée, en double aveugle et randomisée chez des chiens souffrant d'arthrose. Cette étude vise à évaluer le potentiel d'une injection intra-articulaire unique de VISCO-VET dans le grasset ou le coude - avec un intérêt particulier mis sur le coude - afin d'améliorer la mobilité du chien et réduire la douleur comparativement à un groupe témoin non traité.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : "Nous nous réjouissons que nos efforts visant à renforcer notre propriété intellectuelle aient abouti à la délivrance de ce brevet clé sur la technologie VISCO-VET. Nous poursuivons les démarches afin de protéger nos technologies sur d'autres territoires clés ainsi qu'à travers d'autres familles de brevets actuellement en cours d'examen."