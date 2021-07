TheraVet publie son point d'activité du 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, présente son point d'activité pour son 1er semestre clos au 30 juin 2021. Enrico Bastianelli, Président-directeur Général de TheraVet, a commenté : "Ce premier semestre 2021 a été très fécond pour notre société. En premier lieu, avec le succès de notre opération d'introduction en bourse, qui s'est traduite par une levée de fonds de plus de 7 ME, ce qui permettra à TheraVet de faire avancer les plans de développement de ses 2 lignes de produits, BIOCERA-VET et VISCO-VET. Le développement commercial de BIOCERA-VET a débuté en avril 2021 avec le lancement de BIOCERA-VET - Chirurgie osseuse en Belgique. Pour VISCO-VET, des résultats très prometteurs ont été annoncés dans les 2 indications cibles faisant de VISCO-VET un "gamechanger" potentiel dans le domaine articulaire. La société a maintenant de nouveaux objectifs avec l'expansion commerciale de BIOCERA-VET et la complétion de l'étude de preuve de concept de VISCOVET dans l'arthrose chez le chien de propriétaire et le lancement de l'essai clinique pivot européen de VISCO-VET dans la même indication."

Prochains jalons opérationnels pour le second semestre 2021

-Résultats de l'essai clinique de preuve de concept de VISCO VET chez des chiens appartenant à des clients souffrant d'arthrose ;

-Lancement de l'essai clinique pivot européen de VISCO-VET dans l'arthrose canine ;

-Résultats de l'essai clinique de BIOCERA-VET comme traitement alternatif de l'ostéosarcome canin ;

-Lancement de BIOCERA-VET- Chirurgie osseuse en France et aux Pays-Bas.

Une assise financière renforcée grâce au succès de l'introduction en bourse

Le 11 juin 2021, la Société a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris et Bruxelles. La demande globale s'est élevée à 7,15 ME pour une capitalisation boursière d'environ 31 ME. Cette demande globale correspond un taux de sursouscription de 117% de l'offre initiale. Le 17 juin 2021, les actions de la société ont commencé à être négociées sur Euronext Growth Paris et Euronext Growth Brussels.

Prochains rendez-vous financiers : Résultats semestriels, le 30 septembre 2021.