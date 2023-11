TheraVet : Progression des ventes de la ligne de BIOCERA-VET de plus de 75%

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce une progression significative de la ligne BIOCERA-VET au troisième trimestre 2023. Le nombre d'unités BIOCERA-VET vendues a augmenté de 79% au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022 et de 39% par rapport au deuxième trimestre 2023. BIOCERA-VET BONE SURGERY a représenté 82% des unités vendues et BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU les 18% restantes.

L'ensemble des éléments ont permis à la société de franchir le cap symbolique des 1.000 unités BIOCERA-VET vendues.

La société poursuivra ses efforts commerciaux en participant au cours du dernier trimestre de l'année à 4 conférences, dont 2 en Belgique (Vétérinexpo et Expovet), 1 en France (AFVAC, Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie) et 1 au Royaume-Uni (London Vet Show (LVS)), chacune d'entre elles représentant respectivement le plus grand rassemblement de vétérinaires dans ces pays. Dans le cas de l'AFVAC et le LVS, la société était présente aux côtés des distributeurs français et britannique de BIOCERA-VET (i.e., Elvetis et Veterinary Instrumentation). Des webinaires sont également prévus...

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : "La dynamique des ventes de la gamme de produits BIOCERA-VET, et en particulier le bond spectaculaire du nombre d'unités BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA vendues, est le résultat d'un positionnement réussi sur des indications à fort potentiel et d'une exécution parfaite de la part des équipes marketing et commerciales de TheraVet. Les efforts promotionnels incessants de TheraVet sont soutenus par la reconnaissance croissante de sa crédibilité scientifique, appuyée notamment par son réseau d'utilisateurs toujours plus étendu (KOL et vétérinaires de renom) et sa base de cas cliniques de plus en plus complète. Enfin, l'effet de levier exercé par les propriétaires - fondé sur le réseau de centres OSTEOSARCOMA lancé en avril dernier commence à porter ses fruits, en accélérant la demande de cimentoplastie dans l'ostéosarcome canin."