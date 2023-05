TheraVet poursuit l'évaluation de BIOCERA-VET dans un nouveau programme clinique

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce sa collaboration avec des leaders d'opinion en orthopédie vétérinaire pour l'évaluation de BIOCERA-VET dans les complications de fracture associées à un déficit de la cicatrisation.

Comme annoncé plus tôt cette année, la société poursuit ses efforts en vue d'élargir l'utilisation de sa gamme de produits BIOCERA-VET dans de nouvelles indications cliniques.

Le déficit de cicatrisation osseuse conduisant à une absence de consolidation (ou non-union) survient dans environ 5%1 des fractures chez les chiens et les chats, ce qui représente environ 300.000 cas de "non-union" par an en Europe et aux États-Unis. La fracture non-consolidée est définie comme l'arrêt de tous les processus de cicatrisation et de guérison sans consolidation osseuse. Elle résulte souvent d'un environnement mécanique inadéquat (stabilisation inadéquate, distance excessive entre les extrémités osseuses), d'un mauvais environnement biologique (mauvaise vascularisation, maladie locale ou systémique, infection), ou des deux phénomènes conjugués. La révision chirurgicale est souvent nécessaire pour réaligner en position adéquate les extrémités osseuses et pour les stabiliser correctement avec des implants d'ostéosynthèse. La mise en place d'une greffe osseuse est recommandée après l'élimination de tous les tissus interposés (fibreux, cartilagineux, nécrotiques ou avasculaires) afin de faciliter et de promouvoir la formation osseuse et finalement l'union osseuse. L'autogreffe est considérée comme la procédure de référence, mais elle présente des limites, en particulier pour les larges défauts osseux, en raison de sa disponibilité limitée et de la nécessité d'un site chirurgical additionnel pour le prélèvement, associés à une morbidité secondaire.

Dans ce contexte, une étude prospective évaluant BIOCERA-VET comme greffon osseux lors d'une procédure chirurgicale de révision dans les cas de non-union aseptique des os longs chez le chien a été initiée. Cette étude clinique évaluera la valeur ajoutée et les bénéfices de BIOCERA-VET BONE SURGERY RTU dans un environnement de cicatrisation osseuse difficile. En effet, BIOCERA-VET BONE SURGERY RTU pourrait agir sur les causes primaires de la non-union : d'une part sur l'environnement biologique grâce à ses propriétés ostéo-intégratives et ostéo-conductrices similaires à celles de l'autogreffe et d'autre part sur l'environnement mécanique en apportant une stabilité supplémentaire à l'ostéosynthèse grâce à sa résistance mécanique unique.

Cette étude est actuellement menée dans 5 centres en Italie par des chirurgiens orthopédistes vétérinaires de renom tels que le Pr. Peirone, DMV, PhD (actuel président de l'ESVOT) et le Dr. Piras, DMV, ECVS (Université de Turin, Italie), Dr. L. Vezzoni DMV, Dipl. ECVS (Clinique Vétérinaire Vezzoni, Cremona, Italie), le Dr. Boero Baroncelli, DMV, PhD (Clinique Anicura Albese, Alba, Italie), le Dr. Melania Dallago DMV, GPCert SAOS (Université de Turin, Italie, et Université de Gand, Belgique) et les Dr. Cappellari DMV, Dipl. ECVS et Dr. Panichi DMV, PhD (Centro Traumatologico Ortopedico Veterinario (CTO Veterinario), Arenzano, Italie)

Le recrutement se poursuivra jusqu'en août 2023, et les trois premiers patients ont déjà été traités avec succès et seront suivis jusqu'à 6 mois après le traitement chirurgical. Les résultats sont attendus pour la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024.