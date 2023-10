TheraVet : Participation de plus en plus fructueuse aux principales conférences sur l'orthopédie en Europe et aux États-Unis

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, poursuit le déploiement de sa stratégie commerciale en participant à des conférences majeures dédiées aux chirurgiens vétérinaires en Europe et aux États-Unis.

La société a participé au congrès annuel de la Société européenne d'orthopédie et de traumatologie vétérinaires (ESVOT) (du 5 au 7 octobre, à Venise, en Italie) organisé sous un nouveau format pour traiter un sujet spécifique en profondeur et qui a rassemblé près de 350 participants. Cette année, l'accent mis sur les "complications en traumatologie" a permis d'aborder des sujets d'intérêt pour BIOCERA-VET, notamment la session complète consacrée à la gestion de l'infection osseuse où l'utilisation de l'antibiothérapie locale a fait l'objet d'un débat.

De plus, BIOCERA-VET a également été mis en évidence dans un poster consacré à la gestion des ostéosarcomes : "Gestion chirurgicale de l'ostéosarcome canin appendiculaire à localisation typique et atypique par l'injection in situ de ciment phosphocalcique : une approche conservatrice et minimalement invasive". Enfin, la forte présence commerciale de la société lui a permis de rencontrer ~20% des participants.

Après l'Europe, la Société a participé au sommet dédié à la chirurgie ACVS, organisé du 12 au 14 octobre (à Louisville, aux États-Unis) par le prestigieux American College of Veterinary Surgery. L'ACVS représente le plus grand événement dédié à la chirurgie vétérinaire aux États-Unis avec plus de 1 500 participants (venus des États-Unis et de l'étranger) et environ 150 exposants, incluant une représentation de l'ensemble des acteurs importants de la chirurgie orthopédique. La forte présence commerciale de la Société a permis de rencontrer ~10% des participants.

Après l'Europe en mai 2023, la société a tiré profit de cet événement important pour lancer officiellement BIOCERA-VET Combo-Clean, la nouvelle référence de la gamme de produits BIOCERA-VET, en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). BIOCERA-VET Combo-Clean est disponible sur un site internet dédié (www.bioceravet.com). BIOCERA-VET Combo-Clean est le premier substitut osseux à libération prolongée d'antibiotiques permettant de traiter localement les infections osseuses tout en favorisant la cicatrisation et la résistance mécanique de l'os. Preuve de l'intérêt porté à cette nouvelle référence, les premières ventes ont été enregistrées lors de la conférence de l'ACVS.