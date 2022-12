TheraVet : nouvel accord de distribution pour sa gamme BIOCERA-VET

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de distribution exclusif pour sa ligne de substituts osseux BIOCERA-VET en France avec Elvetis, un des principaux spécialistes de produits de santé animale dans l'Hexagone. L'ensemble de la gamme, à savoir BIOCERA-VET Bone Surgery (BS) RTU, BIOCERA-VET BS Granules, BIOCERA-VET BS SmartGraft et BIOCERA-VET Osteosarcoma RTU, est concerné par cet accord.

Elvetis est l'une des filiales françaises du groupe Neftys Pharma, distributeur en produits vétérinaires depuis 30 ans, la société Bretonne met chaque jour son expertise au service de plus de 7.500 clients dans toute la France et plusieurs pays d'Europe, grâce à un portefeuille de produits diversifié et au savoir-faire de ses collaborateurs.

Neftys Pharma est un groupe Français spécialisé dans distribution vétérinaire qui réalise plus de 450 ME de chiffre d'affaires. L'entreprise familiale a affirmé sa présence internationale depuis plusieurs années, lui permettant aujourd'hui d'être parmi les leaders de la distribution vétérinaire en Europe.

Par cet accord, TheraVet optimise sa stratégie de distribution en France qui se décline à travers une approche directe pour son réseau de cliniques à très haut potentiel et une approche indirecte pour le reste des cliniques vétérinaires reposant sur un partenaire disposant d'une force commerciale sur le terrain ciblant sa population de prescripteurs.

TheraVet dispose désormais d'un meilleur levier pour commercialiser la gamme BIOCERA-VET sur le deuxième marché le plus important des animaux de compagnie en Europe avec une population de 22 millions de chiens et de chats.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : "Ce nouvel accord conclu avec un partenaire de la qualité d'Elvetis va permettre à BIOCERA-VET de bénéficier d'un double effet de levier - direct et indirect - sur le marché français. Il constitue un bel exemple d'optimisation de la stratégie commerciale de TheraVet : centrer nos forces commerciales sur les prescripteurs à très haut potentiel et s'appuyer sur des distributeurs solides pour maximiser la pénétration de nos produits."

Nicolas LANG, Directeur Général de NEFTYS PHARMA, conclut : "Je suis enthousiaste à l'idée de débuter cette collaboration ambitieuse avec TheraVet et de contribuer au développement Français de leur gamme innovante BIOCERA-VET. Les produits Theravet représentent une avancée majeure dans le traitement chirurgical des lésions ostéoarticulaires des animaux de compagnie. Validés par des vétérinaires spécialistes, ils proposent un haut niveau de qualité tant au niveau de l'efficacité que de l'innocuité. Ils sont également faciles d'utilisation."