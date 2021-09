TheraVet : nomination

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn comme Directrice des Affaires Réglementaires de TheraVet. Elle aura notamment la responsabilité de préparer le dossier d'autorisation de mise sur le marché de VISCO-VET dans l'arthrose chez le chien en Europe et aux Etats-Unis. Avec cette nomination, TheraVet renforce son expertise réglementaire dans le domaine vétérinaire et plus particulièrement chez le petit animal de compagnie.