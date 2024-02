TheraVet mandate un cabinet de conseil américain pour l'épauler dans l'élaboration de sa stratégie de croissance sur le marché US

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le recrutement de Brakke Consulting afin de l'épauler dans l'élaboration de sa stratégie de croissance sur le marché américain. Brakke - www.brakkeconsulting.com - est l'un des principaux cabinets de conseil spécialisés dans le secteur vétérinaire et disposant d'une solide expérience dans le développement de sociétés de ce secteur d'activité sur le marché américain.

TheraVet commercialise BIOCERA-VET depuis près d'un an sur le marché américain, le plus grand marché de la santé animale. Depuis son entrée sur le marché américain, la Société s'est concentrée sur le lancement des 9 déclinaisons composant sa gamme BIOCERA-VET ; BIOCERA-VET COMBO-CLEAN étant la dernière à avoir été lancée en octobre 2023. Dans cette optique, la Société a mis en place un plan en deux volets : (i) le processus, le développement et la livraison en vente directe aux clients et (ii) le développement du réseau de prescripteurs et de la notoriété des produits par le biais de conférences, de débats, d'études cliniques et la sensibilisation des leaders d'opinion.

Les prochains objectifs de la Société consistent à croître rapidement à partir de sa base existante, à étendre sa présence et à être reconnue comme un acteur majeur sur le marché américain de l'orthopédie.

TheraVet a fait appel à Brakke Consulting pour l'aider à atteindre ses objectifs sur la base d'un plan en trois étapes (qui inclut des points de validation au terme de chaque phase) :

-Dans un premier temps, les opportunités de marché aux États-Unis pour la gamme de produits vétérinaires TheraVet seront réévaluées. Pour mesurer objectivement ce potentiel, un panel de chirurgiens vétérinaires spécialisés dans la gestion des ostéosarcomes et l'orthopédie issus de cabinets indépendants et en entreprise sera interrogé.

-Deuxièmement, un nouveau plan stratégique et marketing sera élaboré, proposant la meilleure structure de mise sur le marché, d'organisation et de partenariat pour l'activité vétérinaire de TheraVet. Cette phase comprendra l'évaluation et la modélisation des options de mise sur le marché et les recommandations permettant à TheraVet d'atteindre ses objectifs.

-Enfin, les activités de TheraVet seront intensifiées. Pour créer une taille critique, des options potentielles de fusion et d'acquisition, y compris des entreprises susceptibles de trouver en TheraVet un partenaire significatif, seront proposées.

Ce plan sera élaboré et mis en oeuvre avec l'aide de Brakke Consulting, la première société de conseil au service des secteurs de la santé animale, de la nutrition animale et de l'industrie vétérinaire sur le marché américain. Ses consultants sont des professionnels chevronnés du secteur, dotés de solides références en matière de leadership, de management, de finance, de vente, de distribution, de marketing, de développement de marque, de communication et d'études de marché.