TheraVet : Lancement d'une étude évaluant BIOCERA-VET dans l'ostéosarcome canin menée par l'Université de Floride

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement d'une étude clinique mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome. L'étude sera dirigée par le Dr Marilia Takada (DVM, PhD, DACVR Oncologie radiologique), professeur adjoint et chef du service de radio-oncologie, et par le Dr Judith Bertran (DVM, MRCVS, DACVS (SA), ACVS Oncologie chirurgicale), professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride.

L'ostéosarcome canin est généralement traité par amputation du membre afin d'assurer le contrôle local de la tumeur et par chimiothérapie adjuvante pour retarder l'apparition de métastases. La chirurgie standard de préservation des membres, utilisée en alternative à l'amputation, souffre d'un taux élevé de complications et n'est adaptée qu'à certaines localisations ; c'est pourquoi de nouvelles techniques de préservation des membres sont de plus en plus recherchées comme alternative à l'amputation.

Une alternative prometteuse par rapport aux techniques antérieures de préservation des membres est la cimentoplastie percutanée. Celle-ci consiste en l'injection percutanée d'un ciment osseux - tel que BIOCERA-VET Osteosarcoma - au niveau de la tumeur osseuse, qui procure une analgésie, une consolidation osseuse, prévenant ainsi les fractures pathologiques. Cette procédure peut être associée à des techniques d'ablation, à une chimiothérapie adjuvante, et/ou une radiothérapie... Parmi ces dernières, la RST, tout en agissant sur les cellules tumorales, en contrôlant localement la progression de la tumeur et en soulageant la boiterie, est associée à un taux élevé de fractures pathologiques (41%) due à la fragilisation de l'os. La combinaison de ce traitement avec la cimentoplastie percutanée pourrait donc être une option pour contrer les conséquences de la radiothérapie en renforçant l'os.

Dans ce contexte, une étude évaluant la combinaison de la cimentoplastie percutanée et de la RST chez 10 chiens souffrant d'ostéosarcome appendiculaire sera menée par le Dr Marilia Takada et par le Dr Judith Bertran de l'Université de Floride.

Les chiens seront traités par radiothérapie stéréotaxique suivie deux semaines plus tard d'une cimentoplastie percutanée utilisant BIOCERA-VET(R) Osteosarcoma. Les objectifs de l'étude seront d'évaluer l'effet sur la boiterie en utilisant des mesures objectives (c'est-à-dire l'analyse de la marche (plateforme de force)) et d'évaluer le risque de fracture pathologique. Les patients seront suivis mensuellement pendant les trois premiers mois, puis tous les trois mois jusqu'à la fin de leur vie. Le premier recrutement de patients est prévu pour décembre 2023. Avec une phase de recrutement estimée à 6 mois, l'étude sera menée sur une période de 18 mois, les premiers résultats étant attendus dans un an.

Le Dr Judith Bertran, professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride, déclare : "L'ostéosarcome étant une maladie locale et systémique très invalidante, il est impératif de rechercher de nouvelles méthodes pour assurer le contrôle de la maladie au niveau local et le bien-être de nos patients. En tant que chercheurs, cette étude pilote est extrêmement importante pour étudier les avantages de la cimentoplastie percutanée chez les chiens soumis à une RST dans le cadre d'un ostéosarcome. Les données recueillies serviront de base à des essais cliniques de plus grande envergure afin d'étudier les meilleurs protocoles de RST combinés à la cimentoplastie pour préserver la fonction des membres, le niveau de bien-être et des délais de rémission et de survie acceptables pour les patients canins."