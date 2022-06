TheraVet : lancement commercial de sa gamme de produits BIOCERA-VET aux États-Unis

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de ses produits BIOCERA-VET, incluant BIOCERA-VET Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-VET Granules and BIOCERA-VET Osteosarcoma Ready-To-Use aux États-Unis.

Avec environ 89 millions de chiens, 104 millions de chats et plus de 50% de propriétaires d'animaux de compagnie, il s'agit du plus grand marché concernant la santé des animaux de compagnie avec des revenus estimés à 4,8 milliards de dollars en 2021 et un TCAC anticipé de 10,2% sur les 8 prochaines années (2022-2030).

Bien que la gamme BIOCERA-VET soit disponible dans tous les États-Unis, TheraVet concentrera initialement ses efforts marketing et commerciaux sur les États du Texas, de la Floride et les Carolines. Ces quatre États ont été sélectionnés car ils rassemblent plus de 20% des spécialistes orthopédiques américains et certains des taux de possession d'animaux de compagnie les plus élevés des États-Unis, se situant entre 56 et 59%. TheraVet a actuellement ses principales collaborations avec d'importants Key Opinion Leaders (KoLs) au Texas et dans les États de Caroline.

Les substituts osseux synthétiques BIOCERA-VET incluant BIOCERA-VET Bone Surgery RTU (2 références), BIOCERA-VET Granules (3 références) et BIOCERA-VET Osteosarcoma RTU (2 références) seront disponibles sur le marché américain via notre boutique en ligne. BIOCERA-VET SMARTGRAFT sera disponible aux États-Unis dans les semaines à venir.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : "Le lancement commercial de BIOCERA-VET aux États-Unis était l'un de nos principaux objectifs pour cette année. Nous sommes ravis de pénétrer le plus grand marché des animaux de compagnie avec cette gamme unique de produits."