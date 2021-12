Theravet : lancement commercial de BIOCERA-VET pour l'ostéosarcome canin en Belgique, en France et aux Pays-Bas

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de BIOCERA-VET Ostéosarcome en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

L'ostéosarcome est le cancer osseux primitif le plus fréquent et le plus agressif chez le chien, avec plus de 30 000 cas par an en Europe et aux États-Unis. Actuellement, l'ostéosarcome est traité principalement par l'amputation du membre atteint, ou par un traitement chirurgical conservateur associé à une chimiothérapie. Malheureusement, ces approches invasives ne sont pas toujours une option optimale pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires qui recherchent des alternatives plus palliatives et qualitatives, telles que BIOCERA-VET Ostéosarcome utilisé dans une approche chirurgicale mini-invasive consistant à renforcer l'os au niveau du site tumoral avec BIOCERA-VET.

Avec cette nouvelle étape, TheraVet poursuit sa stratégie d'expansion commerciale avec le lancement du second produit de sa gamme de substituts osseux, BIOCERA-VET Ostéosarcome, en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

Fort des résultats prometteurs en matière d'efficacité et de sécurité divulgués plus tôt cette année, BIOCERA-VET(R) Ostéosarcome s'affiche comme une option révolutionnaire pour la prise en charge de l'ostéosarcome canin.

Enrico Bastianelli, Président Directeur de TheraVet, conclut : "Sur la base de solides preuves cliniques, nous pouvons désormais affirmer que BIOCERA-VET(R) Ostéosarcome répondra à un besoin important dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin en soulageant la douleur et en améliorant la qualité de vie de nos chers animaux de compagnie grâce à une approche mini-invasive. Nous sommes donc très heureux de fournir cette option aux vétérinaires."