TheraVet : Lancement commercial de BIOCERA-VET en Allemagne

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de ses produits BIOCERA-VET en Allemagne.

Avec une population totale de 27 millions d'animaux de compagnie (dont 10,3 millions de chiens et 16,7 millions de chats), correspondant à une proportion de 47% de ménages propriétaires, l'Allemagne constitue le plus important marché des animaux de compagnie en Europe. Portée par le nombre croissant de chiens de race croisée, la demande de produits et de services de santé animale en Allemagne devrait augmenter de manière significative, avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 4,5% pour les 6 prochaines années (2024-2029).

Pour soutenir ce lancement, la société participe au Congrès vétérinaire de Leipzig, le plus grand événement de médecine vétérinaire de la zone germanophone, qui se tient à Leipzig du 18 au 20 janvier. La dernière édition avait rassemblé 5 600 participants venus d'Allemagne et de l'étranger. La Société assiste à cet événement aux côtés de l'AWEX (Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers) dans le cadre d'une mission dédiée à la Santé Animale.

La société aura également l'occasion de présenter sa gamme de produits lors de deux présentations orales : la première, le 18 janvier, sera consacrée à BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA, une nouvelle solution pour la prise en charge de l'ostéosarcome canin et la seconde, le 19 janvier, à la gamme BIOCERA-VET BONE SURGERY.