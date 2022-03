Theravet : Lancement commercial de BIOCERA-VET au Royaume-Uni et en Irlande

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de BIOCERA-VET - son substitut osseux de nouvelle génération pour la chirurgie osseuse et l'ostéosarcome - au Royaume-Uni et en Irlande.

Après les lancements en Belgique, en France et aux Pays-Bas en 2021, TheraVet poursuit conformément à ce qui est annoncé dans son plan de développement sa stratégie d'expansion commerciale.

TheraVet s'implante dans le troisième plus grand marché européen, avec plus de 16 millions d'animaux de compagnie (chiens et chats) au Royaume-Uni. En ciblant cette région, TheraVet s'attaque à un marché des soins vétérinaires en pleine expansion avec un taux de croissance annuel moyen attendu de +9,5% d'ici 2026. En 2020, le marché des services pour animaux de compagnie représentait 6,2 milliards de £ dont 2,1 milliards de £ dédiés aux soins vétérinaires. Avec plus de 23% des animaux de compagnie couverts par une assurance de santé ; le Royaume-Uni est l'un des pays à la plus haute couverture derrière la Suède.

Pour optimiser son déploiement commercial, la société s'est également lancée en Irlande, marché qui compte pour environ 1 million d'animaux de compagnie.

Afin de soutenir le lancement de ses produits, TheraVet participera au congrès de la BSAVA (British Small Animal Veterinary Association), un événement mondial sur la médecine vétérinaire des petits animaux qui se tiendra à Manchester (Royaume-Uni) du 24 au 26 mars 2022. Cette année, le congrès se déroule également sous une forme hybride, vous pouvez donc y assister en ligne en vous inscrivant sur ce lien.