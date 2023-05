TheraVet : lancement commercial annoncé

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement commercial de BIOCERA-VET Combo-Clean, nouvelle référence pour la gamme de substituts osseux BIOCERA-VET en Europe et au Royaume-Uni. Les infections peuvent être un problème majeur lorsqu'il s'agit de chirurgies orthopédiques et peuvent survenir dans 5% de ces chirurgies. Pour éviter d'endommager l'os, il est généralement recommandé de suivre un traitement antibiotique et de retirer les implants et les matériaux infectés. Un traitement préventif peut également être mis en place pour les chirurgies à haut risque. BIOCERA-VET Combo-Clean "est la solution pour apporter localement une forte concentration d'antibiotiques et assurer la stabilité grâce à sa résistance mécanique. Pour gérer les infections osseuses, il peut être mélangé avec les 7 antibiotiques les plus couramment utilisés (couvrant tous les germes les plus courants impliqués dans les infections osseuses). En plus de ses propriétés de substitut osseux et de son ergonomie supérieure, BIOCERA-VET Combo-Clean présente un profil de libération d'antibiotique optimal permettant une action antimicrobienne locale mais aussi de longue durée, jusqu'à 30 jours", détaille le groupe.

"La combinaison de toutes ces propriétés fait de BIOCERA-VET Combo-Clean le premier substitut osseux à libération prolongée d'antibiotiques", conclut TheraVet.