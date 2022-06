TheraVet lance sa nouvelle gamme de substituts osseux

(Boursier.com) — TheraVet fait part du lancement commercial de sa nouvelle gamme de substituts osseux, ajoutée à son portefeuille de produits au cours des derniers mois.

BIOCERA-VET Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-VET Granules, BIOCERA-VET Smartgraft et BIOCERA-VET Osteosarcoma Ready-To-Use seront disponibles pour les chirurgiens orthopédistes en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande ; lancement commercial également en Espagne.

BIOCERA-VET Bone Surgery et Osteosarcoma Ready-to-Use, et BIOCERA-VET Smartgraft sont les premiers de leur genre en médecine vétérinaire : ils permettent de réaliser des greffes osseuses de manière efficace et plus rapide, et offrent des alternatives rentables à l'allogreffe et à l'autogreffe, procédure chirurgicale de référence.