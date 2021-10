TheraVet : lacement de Biocera-Vet en France et aux Pays-Bas

(Boursier.com) — La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, TheraVet, annonce le lancement commercial de son substitut osseux Biocera-Vet en France et aux Pays-Bas.

Après le lancement réussi de Biocera-Vet en Belgique cette année, TheraVet poursuit sa stratégie d'expansion commerciale en Europe avec un lancement en France et aux Pays-Bas comme annoncé. TheraVet a déjà enregistré des premières ventes dans ces pays. Cette nouvelle étape permet à TheraVet de pénétrer un marché qui compte plus de 25 millions d'animaux domestiques (chiens et chats). Avec une population de 22 millions de chiens et de chats, la France constitue à elle seule le deuxième marché le plus important pour le traitement des animaux de compagnie en Europe.