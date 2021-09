Theravet : la position de trésorerie disponible au 30 juin ressort à 7,25 ME

(Boursier.com) — TheraVet a réalisé au 1er semestre de son exercice 2021 son tout premier chiffre d'affaires en ligne avec les attentes et témoignant du lancement effectif de BIOCERA-VET uniquement en Belgique le 1er avril dernier. Parmi les "Autres produits d'exploitation", la société enregistre notamment un produit d'exploitation de +0,91 ME conséquence de l'activation de frais de développement sur les programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET.

L'augmentation du poste "Achats et charges" reflète le développement des programmes cliniques et la progression des charges de personnel sous l'effet de la structuration de la société qui a procédé aux recrutements de salariés et d'un Directeur Commercial qui supervisera les lancements commerciaux.

Enfin, le début de l'amortissement des frais de développement relatifs aux programmes BIOCERA-VET Bone Surgery et VISCO-VET porte le résultat opérationnel à -0,98 ME et le résultat net à -0,77 ME.

La position de trésorerie disponible au 30 juin 2021 ressort à 7,25 ME grâce au succès de l'opération d'Introduction en Bourse.

Prochains jalons opérationnels pour le second semestre 2021 :

Résultats de l'essai clinique de BIOCERA-VET comme traitement alternatif de l'ostéosarcome canin ;

Lancement de BIOCERA-VET- Chirurgie osseuse en France et aux Pays-Bas.