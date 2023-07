TheraVet fait le point sur son développement et sa stratégie de portefeuille au premier semestre

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie, fait le point semestriel sur sa stratégie de développement.

-Lancement commercial de BIOCERA-VET COMBO-CLEAN, nouvelle référence produit, en mai.

-Initiation de 3 programmes dans des marchés à forte valeur ajoutée (Ostéosarcome, Equin et Non-Union).

-Programme d'actions scientifiques et cliniques dense lors d'événements clés en Europe et aux États-Unis.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : "Le début de l'année a été riche en termes de développement marchés et produits. Soutenu par de très bonnes données, BIOCERA-VET COMBO-CLEAN, un nouveau ciment à mélanger avec des antibiotiques, a été lancé en mai. C'est le premier de sa classe à répondre réellement aux besoins des vétérinaires. C'est grâce au travail intense de l'équipe de TheraVet que le processus de développement (moins de 12 mois) a été aussi fluide et aussi efficace. De plus, au cours des premier et deuxième trimestres, le lancement du programme " Réseau Ostéosarcome ", l'entrée sur le marché équin et le lancement des programmes cliniques "non-union" assoient de manière significative la position de TheraVet sur des marchés à forte valeur ajoutée. Enfin, la participation aux principales conférences vétérinaires a permis à TheraVet de renforcer ses collaborations existantes et de créer de nouveaux contacts précieux. Nous nous attendons à ce que le second semestre soit aussi fructueux que le premier."

Prochains rendez-vous financiers avec les Résultats financiers semestriels 2023, le 6 septembre.