TheraVet fait le point sur sa stratégie de développement et de portefeuille produits

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, fait le point sur sa stratégie de développement.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, a déclaré : "Depuis l'introduction en bourse de TheraVet en juin 2021, nous nous attachons à déployer des innovations thérapeutiques en vue de traiter les pathologies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. Des étapes importantes de ce développement ont été franchies en 2022 avec l'acquisition du produit BIOCERA-VET SMARTGRAFT, et le recueil de nombreux cas cliniques dans plus de huit indications auprès d'un réseau international de vétérinaires. En 2023, nous comptons affirmer le positionnement de notre gamme de produits sur des indications à forte valeur ajoutée, comme l'atteste notre récente collaboration centrée sur le traitement des kystes osseux chez le cheval. Suivant la recommandation d'experts en santé animale, nous allons rediriger notre étude VISCO-VET vers le traitement de l'arthrose du coude chez le chien. Enfin, nous allons continuer de développer de nouveaux produits afin de toujours mieux répondre aux besoins des vétérinaires. La conjugaison de tous ces éléments conforte notre stratégie visant à positionner TheraVet comme un acteur majeur du marché des traitements ostéoarticulaires en santé animale."

Poursuite du déploiement sur des indications à forte valeur ajoutée

En 2022, TheraVet a collecté plus de 60 retours positifs de cas cliniques dans 8 indications, parmi, les plus importantes auprès de 25 vétérinaires européens et américains. En 2023, TheraVet va renforcer son positionnement dans des indications à forte valeur ajoutée pour lesquelles sa gamme de produits est en mesure d'apporter des solutions uniques :

En février 2023, fort de son succès dans les ciments et applications intra-osseuses, TheraVet a annoncé son entrée sur le marché équin via une collaboration avec le Dr Ter Braake. Celle-ci vise à évaluer son ciment osseux prêt à l'emploi en tant que nouvelle option thérapeutique pour les kystes osseux, un marché représentant environ 200.000 procédures par an chez les yearlings (chevaux de course dans leur deuxième année).

Au cours du deuxième trimestre 2023, des centres de référence en ostéosarcome seront ouverts en Europe et aux États-Unis pour permettre aux propriétaires d'adresser leurs animaux de compagnie souffrant d'ostéocarcome à des vétérinaires spécialisés, pratiquant entre autres la cimentoplastie avec le BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU.

Cette initiative sera soutenue par des événements promotionnels, des actions marketing et des publications scientifiques.

D'ici le milieu de l'année 2023, des études en collaboration avec des leaders d'opinion internationaux seront initiées avec pour objectif de démontrer l'intérêt de l'utilisation des produits dans des approches chirurgicales innovantes.

Renforcement de la crédibilité des produits auprès des prescripteurs

L'année 2022 a été marquée par une forte présence scientifique de TheraVet dans des évènements clés du secteur orthopédique vétérinaire :

Le VOS, en février aux US, où TheraVet a obtenu le prix du meilleur poster pour l'étude comparative de BIOCERA-VET dans les procédures d'arthrodèse ;

L'ESVONC en mai à Siracuse où l'étude clinique de BIOCERA-VET dans l'ostéosarcome a été présentée à la communauté de vétérinaires oncologues ;

L'ESVOT en septembre à Nice où des cas cliniques avec BIOCERA VET ont été présentés lors de deux présentations réalisées par des chirurgiens vétérinaires renommés ;

Le Topics On Oncology en novembre aux Pays-Bas où TheraVet a été invité à présenter les résultats de l'étude clinique menée avec BIOCERA-VET comme option palliative dans l'ostéosarcome ;

L'AFVAC, en décembre à Marseille, où BIOCERA-VET a été sélectionné parmi les favoris des produits innovants dans la catégorie des dispositifs médicaux.

Cette année encore, TheraVet prévoit de participer à des congrès et conférences de référence dans le domaine de l'orthopédie et de l'oncologie, en Europe et aux États-Unis, à travers des communications scientifiques en collaboration avec des leaders d'opinion.

Programmes et pipeline R&D pour 2023

TheraVet poursuit également le développement de nouveaux produits afin de répondre aux besoins des vétérinaires. Depuis le lancement de BIOCERA-VET SMARTGRAFT début 2022, l'équipe continue de développer cette gamme de produits pour proposer aux vétérinaires des solutions innovantes permettant de cibler de nouvelles indications et/ou répondre à des besoins non satisfaits avec la gamme actuelle.

D'ici la fin du deuxième trimestre de 2023, une version de BIOCERA-VET spécifiquement adaptée à la combinaison avec des antibiotiques sera commercialisée. Cette version pourra être associée à différents antibiotiques en fonction des besoins et des préférences du chirurgien vétérinaire. Ce produit sera dédié aux procédures de chirurgie osseuse présentant des risques élevés de contamination comme les morsures ou les plaies ouvertes. Cette solution permettra aux vétérinaires de réduire le risque d'exposition systémique aux antibiotiques de leurs patients et s'inscrit dans le contexte actuel de réduction de la consommation d'antibiotiques.

Une nouvelle formulation de BIOCERA-VET à combiner avec des chimiothérapies est également en préparation. Ce produit complètera la gamme BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA et renforcera la position de TheraVet sur ce marché à fort potentiel. Ce produit sera développé pour être compatible avec les agents chimiothérapeutiques permettant de former un ciment qui agira sur la qualité de vie du patient en renforçant l'os tout en réduisant sa douleur, ainsi que sur la progression locale de de la tumeur et de la lyse osseuse. Un prototype devrait être disponible pour la fin de l'année.

L'étude européenne évaluant VISCO-VET, gel visco-régénérant articulaire injectable, continue de progresser malgré les délais subis aux moments des demandes d'approbation auprès des autorités compétentes et malgré les difficultés de recrutement de l'année 2022 responsables d'un retard estimé entre douze et quinze mois. Après consultation d'experts en santé animale, l'arthrose du coude semble ainsi être la cible thérapeutique à privilégier pour VISCO-VET. En effet, le plus souvent, l'arthrose du coude résulte d'un traitement chirurgical et aucune solution n'est actuellement proposée pour contrer la progression de cette maladie. TheraVet entend donc repositionner VISCO-VET pour le traitement de cette articulation spécifique, en encourageant le recrutement de chiens souffrant de ce type d'arthrose dans l'étude en cours.

TheraVet développe également une nouvelle génération de ciment permettant une amélioration renforcée de la régénérescence osseuse, se rapprochant toujours plus des caractéristiques idéales du greffon osseux et de l'autogreffe, le traitement de référence. Sans affecter l'ergonomie des produits, la composition de ce nouveau ciment sera améliorée par l'ajout d'agents bioactifs (tels que des ions, polymères...) connus pour agir favorablement sur la régénération et la réparation osseuses en offrant un environnement mieux adapté à la colonisation et la croissance cellulaire. Finalement, des opportunités d'acquisition de nouveaux produits dans les applications articulaires et ligamentaires sont en cours d'investigation. Avec cette catégorie de produits, TheraVet entend proposer une solution non systémique pour les animaux de compagnie souffrant de troubles articulaires et cibler uniquement l'articulation affectée.