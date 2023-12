TheraVet fait le point sur les avancées de son programme dédié à l'ostéosarcome en 2023

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, fait le point sur les avancées de son programme dédié à l'ostéosarcome en 2023.

Au début du mois de décembre 2023, le nombre d'utilisateurs de BIOCERA-VET Osteosarcoma avait déjà doublé par rapport à 2022. Ce résultat a été rendu possible grâce à une présence accrue lors des plus importantes conférences relatives à l'oncologie (ESVONC et Topics on Oncology) et à la chirurgie (ECVS, ESVOT, VOS, ACVS) avec un contenu plus significatif et une présence commerciale plus forte. À titre d'exemple, 5 présentations orales et de poster ont été réalisées en 2023, en Europe et aux États-Unis.

TheraVet a initié cette année un programme éducatif pour promouvoir sa solution innovante, avec 3 webinaires coorganisés avec des distributeurs locaux et des leaders d'opinion en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Des campagnes de marketing digital sur les réseaux sociaux et des podcasts relatant des cas cliniques ont également été mis en place pour informer sur les bénéfices de BIOCERA-VET Osteosarcoma.

Dans le même temps, le nombre de centres participant au programme dédié à l'ostéosarcome continue de progresser, avec 19 centres (+58%) référencés dans 7 pays sur la page web dédiée www.bonecancer.dog et 2 centres supplémentaires aux États-Unis attendus d'ici la fin de l'année. Depuis le lancement de ce programme en mars 2023, les demandes d'information ou de conseil ont connu une augmentation de l'ordre de 85%.

Sur le plan clinique, TheraVet a enregistré une accélération des évaluations cliniques, renforçant sa crédibilité internationale, avec près de 50 cas cliniques rapportés dont plus de 30 cas en 2023 et a annoncé le 23 novembre le lancement d'une étude clinique évaluant l'efficacité de la cimentoplastie BIOCERA-VET Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome.

L'étude est menée par la prestigieuse Université de Floride et le premier patient est attendu en décembre 2023. Quatre études supplémentaires évaluant la cimentoplastie avec BIOCERA-VET(R) Osteosarcoma associée à d'autres traitements (chimiothérapie adjuvante, radiothérapie, ablation par micro-ondes) sont également en préparation en Europe et aux États-Unis.

Enrico Bastianelli, Directeur général de TheraVet, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer que notre "Stratégie Ostéosarcome" initiée récemment a un impact favorable sur la notoriété et les ventes de la marque BIOCERA-VET. Ces chiffres reflètent le succès de la stratégie marketing mise en oeuvre en 2023, qui repose sur une visibilité, une éducation et une sensibilisation accrues. Nous poursuivrons nos efforts pour confirmer ces tendances positives en 2024."