TheraVet : en selle !

TheraVet , 'biotech' pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce sa participation à la réunion annuelle de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) qui a lieu à Orlando, ville reconnue comme la "capitale du monde du cheval", du 13 au 15 octobre 2023, et la sponsorisation de son dîner de gala. La réunion annuelle de la WBFSH, la fédération internationale des éleveurs d'équidés, est un événement majeur qui rassemble plus de 100 membres représentant 17 pays à Orlando. La réunion annuelle couvrira des thématiques variées, allant des approches en matière de bien-être aux conditions squelettiques. Le Dr Hilde Vrancken, conseiller vétérinaire équin de Theravet, introduira et soulignera l'importance des kystes osseux, ainsi que la disponibilité d'une innovation de pointe permettant de les traiter avec BIOCERA-VET RTU.

TheraVet poursuit ses initiatives de collaboration avec des cliniques renommées et des vétérinaires équins spécialisés tels que Dierenkliniek Emmeloord, aux Pays-Bas et maintenant la clinique Equitom, en Belgique, clinique faisant partie du groupe Equine Care, avec l'objectif de recueillir plus de données sur les patients utilisant BIOCERA-VET RTU et aussi de concevoir le produit optimal pour la gestion des kystes osseux mais aussi pour la chirurgie dentaire et orthopédique des équidés.