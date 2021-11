TheraVet élargit sa gamme Biocera-Vet avec Innotere

(Boursier.com) — TheraVet a conclu un partenariat enrichissant significativement son portefeuille de substituts osseux avec

- deux nouvelles lignes exclusives et complémentaires de substituts osseux,

- des endoprothèses osseuses bio-imprimées en 3D pour des greffes osseuses personnalisées, et

- le développement de produits propriétaires de nouvelle génération.

Grâce à l'accord de distribution mondiale exclusive avec Innotere (Radebeul, Allemagne), l'un des leaders incontestés des biomatériaux osseux, TheraVet élargit son offre de substituts osseux aux chirurgiens orthopédistes vétérinaires avec deux nouvelles lignes exclusives de biomatériaux. La première concerne des ciments osseux phosphocalciques injectables prêts à l'emploi avec un temps de prise du ciment plus long, particulièrement bien adaptés aux procédures de greffe osseuse complexes mini-invasives et la seconde des granulés biosynthétiques de calibre ultrafin.

De plus, TheraVet ajoute à son portefeuille des substituts (pièces) osseux phosphocalciques bio-imprimés en 3D. Cette technologie permet la fabrication d'implants complexes conçus spécifiquement en fonction des besoins du patient et du chirurgien, tout en offrant des propriétés physico-chimiques, de biocompatibilité et de résorbabilité optimales. Une application envisagée est la mise à disposition d'endoprothèses biocompatibles personnalisées pour la prise en charge de l'ostéosarcome canin.

Enfin, grâce à l'accord de R&D, des substituts osseux de nouvelle génération seront développés conjointement. Ces programmes de R&D portent sur la conception, le développement et l'industrialisation de substituts osseux innovants.

Dans le cadre de cette collaboration, chaque partie déposera ses propres brevets, ce qui permettra à TheraVet de renforcer sa propriété intellectuelle grâce à de nouveaux substituts osseux brevetés.