TheraVet élargit l'utilisation du BIOCERA-VET à une nouvelle approche curative de l'ostéosarcome du chien

TheraVet annonce une nouvelle utilisation de BIOCERA-VET dans une approche pluridisciplinaire du traitement l'ostéosarcome du chien.

En complément de son étude clinique en cours dans l'ostéosarcome appendiculaire comme alternative palliative à l'amputation du membre chez les chiens, TheraVet évalue actuellement l'utilisation de BIOCERA-VET dans le cadre d'une approche "globale, pluridisciplinaire et curative" pour le traitement de l'ostéosarcome chez le chien. Ce traitement consiste à combiner l'ablation de la tumeur, le renforcement de l'os atteint par cimentoplastie et le traitement du cancer par thérapie immunochimique évitant ainsi l'amputation.

Dans ce cadre, TheraVet a participé au traitement de Flash, un croisé Rottweiler de 10 ans présentant un ostéosarcome du radius distal de stade 11, par une équipe multidisciplinaire de la clinique vétérinaire Occitanie et de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, supervisée par le Dr Vet David Sayag, spécialiste européen en oncologie des animaux de compagnie (ONCOnseil -Unité d'expertise en oncologie, Toulouse, France).. Afin de préserver sa qualité de vie et éviter l'amputation, la tumeur osseuse de Flash a été détruite par ablation micro-ondes guidée par imagerie suivie d'une consolidation de l'os atteint par cimentoplastie en utilisant le produit BIOCERA-VET selon une procédure développée par le Olivier Gauthier, Professeur de chirurgie des petits animaux et dentisterie vétérinaire à l'Ecole Nationale Vétérinaire Oniris (Nantes, France). Grâce aux soins des vétérinaires ainsi qu'aux propriétés de BIOCERA-VET, Flash marchait normalement le lendemain de son opération et présentait une excellente qualité de vie deux semaines après l'intervention.

Le patient est aujourd'hui sous traitement immuno-chimiothérapeutique sans effet secondaire. Un mois après le traitement chirurgical et la mise en place des traitements adjuvants, la qualité de vie de Flash est maintenue et il reprend une activité normale.

La prise en charge des animaux atteints d'ostéosarcome à travers une approche globale comme celle proposée par le Docteur Sayag est une alternative à très fort potentiel à l'amputation. TheraVet est fier de l'utilisation du BIOCERA-VET dans le cadre de ce traitement innovant qui marque un nouveau jalon dans l'oncologie vétérinaire.