TheraVet : du nouveau

(Boursier.com) — TheraVet , société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de sa nouvelle gamme de substituts osseux, ajoutée à son portefeuille de produits au cours des derniers mois. BIOCERA-VET Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-VET Granules, BIOCERA-VET Smartgraft et BIOCERA-VET Osteosarcoma Ready-To-Use seront disponibles pour les chirurgiens orthopédistes en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande ; lancement commercial également en Espagne.

En commercialisant cette gamme de produits, TheraVet propose désormais aux chirurgiens vétérinaires des substituts osseux uniques, innovants et exclusifs. BIOCERA-VET Bone Surgery et Osteosarcoma Ready-to-Use, et BIOCERA-VET Smartgraft sont les premiers de leur genre en médecine vétérinaire : ils permettent de réaliser des greffes osseuses de manière efficace et plus rapide, et offrent des alternatives rentables à l'allogreffe et à l'autogreffe, procédure chirurgicale de référence.

La distribution sera assurée par des grossistes et des distributeurs en Belgique (Covetrus), en France (Centravet), au Royaume-Uni et en Irlande (Veterinary Instrumentation) et en Espagne [1] (Nuzoa), ainsi que par l'intermédiaire de notre toute nouvelle boutique en ligne www.bioceravet.com.

Enrico Bastianelli, Président Directeur Général de TheraVet, a commenté : "Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de ces produits quelques mois seulement après leur arrivée dans notre portefeuille, démontrant ainsi les efforts importants déployés par nos équipes pour atteindre cet objectif. TheraVet dispose désormais d'une gamme de substituts osseux unique et la plus complète sur le marché vétérinaire."

[1] A partir de septembre 2022 sur la base de l'accord de distribution récemment signé